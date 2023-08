Jovens que saíram para jogar bola têm carro roubado no Imbuí

Imagens de câmeras de segurança flagraram um assalto na região do Imbuí, em Salvador, na tarde da última segunda-feira, 21. Os homens abordam o motorista e o passageiro no momento em que o carro estava sendo estacionado.

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, as vítimas foram ao Imbuí para jogar bola com os amigos, mas foram surpreendidas pelos criminosos.

As imagens mostram os dois homens caminhando pela rua, quando avistam o carro do outro lado da rua e decidem abordar as vítimas. O motorista sai primeiro do veículo e volta para abrir a porta do passageiro. Em seguida, eles assistem enquanto os assaltantes fogem com o carro roubado.

Veja o vídeo:

Leitor / A Tarde