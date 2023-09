Jurandyr Pacífico: "Quero saber quem mandou matar Mãe Bernadete"

Filho de Mãe Bernadete, Jurandyr Pacífico falou nesta segunda-feira, 4, em coletiva realizada em frente ao Fórum Rui Barbosa, que acredita que exista mais pessoas envolvidas na morte de sua mãe e irmão, Binho do Quilombo, assassinado em 2017.

No mesmo dia, mais cedo, uma coletiva da Polícia Civil revelou que três suspeitos de participação na execução da líder religiosa foram presos em operações realizadas nos municípios de Araçás e Simões Filho.

"Quero saber é quem mandou executar Mãe Bernadete e o porquê. Eu estou destruído, perdi meu irmão em 2017 e minha mãe agora [...] Tem uns 10 aí para serem presos. O culpado não é só aquele que aperta o gatilho, é aquele que indica a casa, que passa informações precisas", afirmou Jurandyr.

Entre os presos, estariam um dos executores, preso em 1º de setembro, que indicou onde estariam as armas utilizadas no crime. Ao irem no local, no mesmo dia, mais um suspeito foi preso e duas pistolas (9mm e 765) apreendidas. Anteriormente, no dia 25 de agosto, outra prisão havia sido realizada e o indivíduo estava em posse do celular da vítima.

Durante a coletiva da Polícia Civil, a delegada-geral Heloísa Brito afirmou que ainda não há indícios que a morte de Bernadete tenha sido encomendada. Sobre Binho do Quilombo, foi informado que a investigação já se encontra na esfera federal.

"A Polícia Federal é detentora do maior leque de tecnologias. Por que não foi feito reconhecimento facial do suspeito de assassinar Binho? As provas estão lá. O carro passou três vezes no pedágio para matar o meu irmão. Por que não elucidou?", complementou Jurandyr Pacífico.

Segundo o filho de Bernadete, a morte de sua mãe e de seu irmão podem ter o mesmo mandante ou mentor intelectual. Para ele, se o primeiro crime tivesse sido solucionado em 2017, a líder quilombola ainda estaria viva.