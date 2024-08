Justiça condena a 20 anos homem que matou mulher na frente de filho

Moisés Souza foi condenado pela morte de Jéssica Reis - Foto: Redes Sociais

Moisés Souza, o homem acusado de matar a companheira a golpes de faca na frente do filho, em 2022, foi condenado a pena de 20 anos de prisão. A decisão foi proferida na terça-feira, 30, durante o julgamento, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.

O caso aconteceu em julho daquele ano, no Alto do Cabrito, no Subúrbio de Salvador. Na ocasião, a vítima, Jéssica Reis, morava com o condenado e foi morta com diversas facadas. O filho mais novo de Jéssica presenciou a mãe sendo morta. Depois de matar a companheira, ele fugiu, enquanto a criança ficou sob o corpo da vítima.

Segundo testemunhas, Jéssica chegou a ligar para uma amiga pedindo para dormir na casa dela pouco antes de o crime ser cometido.

Moisés foi preso dois dias depois do crime ao se apresentar à delegacia. No entanto, ele havia dito que a mulher havia tirado a própria vida.