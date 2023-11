Justiça define data de audiência sobre tutela da filha de Sara Mariano | A TARDE

Uma audiência marcada para acontecer no dia 29 de novembro vai decidir o futuro da pequena E.M, 11 anos, filha da cantora gospel Sara Mariano, que foi encontrada morta na BA-093, no trecho de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

Na manhã deste sábado, 18, em cumprimento a uma determinação judicial, dona Dolores, a avó materna da menina, teve o tão esperado encontro com a neta.

Respeitando a nova determinação, que começou a valer neste final de semana, a criança ficará em uma espécie de “guarda compartilhada” não oficial, em que terá dois dias e algumas horas na companhia de cada família, como explicou ao Portal A TARDE o advogado Marcos Pavã, que representa a família de Sara.

“Ela já está com a avó. Chegou hoje e fica até as 19h de amanhã [domingo]. Foi uma determinação judicial que conseguimos. Ela passará dois dias [e algumas horas] com a família da mãe e o mesmo período com a família do pai. Ela retornará para a companhia de dona Dolores na quarta-feira [pela previsão]”, pontuou.

Ainda de acordo com a defesa de dona Dolores, mãe da pastora, a audiência que decidirá com quem fica a guarda da criança está marcada para acontecer no dia 29. A avó da criança diz que quer a guarda da neta.

O pode judiciário havia notificado a família de Ederlan, ordenando que a mãe de Sara pudesse receber a neta, algo que até o momento não tinha acontecido.

Os investigadores da delegacia de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, conseguiram a confissão dos três suspeitos de participação no desaparecimento, morte e ocultação do cadáver da cantora gospel Sara Mariano. Em depoimento acessado pelo Portal A TARDE , estão descritos os passos dados por Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como Bispo Zadoque, Victor Gabriel Oliveira Neves e Gideão Duarte de Lima, desde o planejamento até a execução do crime. Segundo o documento, a morte aconteceu em 24 de outubro, mesmo dia do desaparecimento da cantora gospel.