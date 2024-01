Kalil se despede do Balanço Geral e ganha programa na Sociedade | A TARDE

O radialista João Kalil vai assumir uma nova missão na Rádio Sociedade da Bahia, com a aproximação do fim de seu ciclo no programa Balanço Geral. O apresentador vai comandar um novo programa na emissora - onde você fica sabendo de tudo -, com foco na política local e nacional, contendo entrevistas, mas sem perder o foco da mobilidade da cidade.

As informações acerca do programa foram enviadas por uma fonte da coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, e confirmadas pelo próprio radialista. Durante uma entrevista exclusiva concedida à nossa equipe, João Kalil contou detalhes sobre o projeto, revelando não apenas o nome do programa, mas também a tão aguardada data de estreia.

"O novo programa será das 17h às 19h e vai estrear no dia 22 de janeiro. Teremos a presença de repórteres onde a política está acontecendo, na Alba, câmara, etc. Eu e Noel Tavares seremos os âncoras do programa, que se chamará Política em Movimento," afirmou o radialista.

Em seguida, João Kalil fez um balanço de sua participação no Balanço Geral ao lado do apresentador e radialista Raimundo Varela, que nos deixou em 7 de setembro de 2023. "Foi um gigantesco aprendizado fazer o programa, principalmente quando tive a oportunidade de dividir o programa com Raimundo Varela. Um desafio maravilhoso e que, creio, fiz da maneira mais profissional e imparcial possível", finalizou, pontuando que gosta de desafios.