Kannário é sedado para sessão de tatuagem no corpo todo; veja mudança

O cantor e ex-deputado federal Igor Kannário passou uma longa sessão de tatuagem para 'fechar' boa parte do corpo. Ao todo, foram cerca de 8h de duração e o artista chegou a precisar ser sedado para realizar todo o procedimento.

Para que a sessão fosse concluída, foram necessários seis tatuadores, além de acompanhamento médico. O procedimento aconteceu em uma clínica de cirurgia plástica, em Salvador (veja o antes e depois abaixo).

O vídeo do momento foi publicado nas redes sociais do estúdio Capone Club, no último domingo, mas o procedimento aconteceu no dia 4 de julho.

Kannário chegou ao local acompanhado dos tatuadores Bruno Gomes, conhecido como Boca, Isaac Lima, Anderson Zaga, Artur Oliveira, Cleiton e Sidnei Rudner.

De acordo com os profissionais, inclusive, essa teria sido a primeira vez que um cliente precisou ser sedado para fazer uma tatuagem na Bahia.

Veja antes e depois: