Igor Kannário não descarta retorno e voo mais alto na política baiana

Ex-vereador e ex-deputado, Igor Kannário pode, em breve, virar o prefeito de Salvador. Tudo depende, no entanto, da 'onda bater' e de Deus mandar a mensagem de que ele deve se candidatar por meio de um sonho.

"Na verdade, não estou nem aí de aceitação ou não aceitação, só sei que eu fui lá. E para me ultrapassar tem que chegar lá também. O resto, fica todo mundo caladinho e fica quieto", afirmou o cantor.



Kannário pontuou que, atualmente, não tem planos para disputar a prefeitura de Salvador, mas tudo pode mudar caso Deus lhe avise, por meio de um sonho, que será o prefeito da capital baiana.

"Eu sempre sou louco, eu sempre faço o que eu quero. Se bater a onda e disser assim 'quero ser prefeito de Salvador, eu vou lá e vou ser'. Eu faço o que Deus quer. Se eu sonhar com Deus dizendo: ‘Vai lá que você vai ser o prefeito da cidade’, eu vou lá tomar de Bruno Reis, e vou grande", afirmou.



Vale lembrar que segundo resolução da Lei das Eleições, apenas candidatas e candidatos filiados e que sejam escolhidos em convenção partidária podem participar de eleições. Estas convenções precisam ser realizadas entre 20 de julho a 5 de agosto.

Vinte dias antes do 1º turno, pedidos de registro de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador precisam estar julgados com decisões publicadas.



Caso decida se candidatar, Kannário precisaria, de fato, desbancar o atual prefeito Bruno Reis, que tem 51,4% das intenções de votos, segundo a última pesquisa AtlasIntel/A TARDE.