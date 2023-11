Laboratório com drogas é desarticulado; dois suspeitos são presos | A TARDE

A Polícia Civil, através do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), desarticulou, na terça-feira, 21, um laboratório de refino de drogas, dentro de uma casa de veraneio, na Praia de Ipitanga, em Salvador.

No local foram encontrados pacotes contendo maconha, tambores com porções de um pó branco semelhante a cocaína, cerca de mil munições dos calibres de fuzil 556, ponto 40, 9mm e 380, além da quantia de R$ 3 mil em dinheiro, duas balanças de precisão, maquinário e insumos para a produção e refino dos entorpecentes.

Em um segundo imóvel, na cidade de Lauro de Freitas, os policiais encontraram dezenas de tabletes de maconha, além de réplicas de fuzil e pistola. Durante as diligências, uma dupla foi presa com um veículo com suspeita de restrição de roubo, após monitoramento das equipes do DEIC.

De acordo com a SSP, os dois são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas e roubo de veículos. O carro apreendido tinha sinais identificadores adulterados e suspeita de restrição de roubo.

O diretor do DEIC, delegado Thomas Galdino, afirmou que toda ação é resultado de desdobramentos investigativos sobre a localização de um bunker de entorpecentes, encontrado em um hotel de luxo de Salvador, em outubro deste ano, quando foi apreendida aproximadamente uma tonelada de drogas.

“Estamos apurando a relação deste laboratório, dos materiais apreendidos, bem como dos dois presos com o grupo criminoso responsável pelo material apreendido há um mês. Um dos localizados hoje havia escapado desta ação anterior”, informou.

De acordo informações obtidas pela equipe do Portal A TARDE, a cerca de uma tonelada de drogas que a Polícia Civil apreendeu no mês de outubro, um hotel de luxo, na Avenida Trancredo Neves, em Salvador, e em uma casa dentro num condomínio de alto padrão, no bairro de Jauá, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), pertencia a uma das maiores facções criminosas do Estado, o Bonde do Maluco.