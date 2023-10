Líder de facção já havia sido preso em 2011 e 2016; entenda | A TARDE

O líder do tráfico de drogas do Engenho Velho de Brotas detido na manhã desta terça-feira, 17, durante operação Noise, da Polícia Civil, já havia sido preso em 2016 e 2011. Na época, Carlos Ricardo Sampaio do Rosário, o 'Ricardo Cabeção' também foi capturado durante cumprimento de mandado de prisão.

Com passagens por roubo, falsificação de dinheiro, homicídio e tentativa de homicídio, Ricardo, além de possuir uma longa ficha criminal, é considerado como cabeça forte da facção Bonde do Maluco (BDM), nas localidades do Bariri e Manguinhos, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador.



Em outra ação, desta vez em 2011, ele também acabou preso por equipes da 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas) pelo crime de homicídio.