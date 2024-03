Líder de grupo ligado ao PCC é preso em Camaçari | A TARDE

Um dos líderes de facção criminosa com atuação em Alagoinhas e Camaçari, identificado como Anailton de Jesus Marinho, foi preso na noite deste domingo, 3. O homem foi autuado por volta das 22h, em Camaçari, no Residencial Sítio Verde, no bairro Verdes Horizontes, em ação conjunta da FICCO/BA e CIPE POLO.



Conhecido como Pito, ele era o número 3 de Espadas do Baralho do Crime. De acordo com uma fonte ligada ao Portal A TARDE, é o líder do grupo criminoso KLV, que é considerado braço local do PCC em toda a região de Camaçari.

“O PCC está buscando alianças diretas com pequenos grupos locais para rivalizar com o BDM, por causa da racha que tiveram”, relatou a fonte. O homem tinha três mandados de prisão.

Foram apreendidos uma pequena quantidade de maconha, uma balança de precisão e um celular. A ocorrência foi registrada na 18ª Delegacia Territorial de Camaçari.