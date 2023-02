Líder de tráfico de drogas morre em confronto com a PM em Ondina

Alaelson da Hora Barreto, de 34 anos, mais conhecido como "vô", morreu durante confronto com policiais militares, na noite deste domingo, 26, no bairro da Ondina. Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o homem é apontado como líder do tráfico de drogas nos bairros da Gamboa, Garcia e Narandiba.

Velho conhecido da polícia, Alaelson possuía mandados de prisão e era suspeito de ser mandante de um duplo homicídio cometido em Salvador, no dia 22, no bairro do Garcia, véspera de Carnaval.

O criminoso foi interceptado, após informações de que ele estava em um veículo vermelho. “Quando as guarnições se aproximaram, o suspeito desceu do carro e efetuou vários disparos. Durante o confronto ele foi atingindo, levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu”, contou o comandante do Bope, major Fábio Boaventura.

Alaelson, vulgo "Vô", era apontado como líder do tráfico de drogas de três localidades em Salvador | Foto: Montagem - Reprodução

Durante a ação que resultou na morte do traficante, moradores da região chegaram a registrar uma intensa troca de tiros. Em um vídeo, que logo ganhou as redes, é possível ver algumas viaturas da PM bloqueando a pista, em seguida, disparos são ouvidos [veja vídeo]. A operação conjunta foi realizada pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE) e pelos Batalhões de Polícia de Choque(BPChq) e de Operações Policiais Especiais (Bope), arma e munições foram apreendidas.

Com o criminoso foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um carregador com sete munições e 15 porções de cocaína. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

