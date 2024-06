Líder do tráfico de São Cristóvão morre em confronto com a Patamo | A TARDE

Um dos líderes do tráfico de drogas do bairro de São Cristóvão foi morto durante confronto com a Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), na tarde desta sexta-feira, 7.

De acordo com informações iniciais, Emerson Melo, conhecido pelo vulgo “Der”, era um dos traficantes mais procurados de Salvador e tinha envolvimento com a facção Bonde do Maluco (BDM).

Segundo a Polícia Militar, “Der” estava com uma pistola calibre 9mm e drogas. O criminoso era apontado como o responsável pelo ataque que resultou na queima de um ônibus em São Cristóvão, no mês de abril.

