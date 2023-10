Líder do tráfico no Engenho Velho de Brotas é preso em megaoperação | A TARDE

Carlos Ricardo Sampaio do Rosário, o Ricardo 'Cabeção', foi preso na manhã desta terça-feira, 17, durante a megaoperação das polícias Civil e Federal em combate ao tráfico de drogas em diversos bairros de Salvador.

O suspeito é apontado como principal líder do tráfico de drogas na região do Engenho Velho de Brotas. Ao todo, mais de 200 policiais foram mobilizados para cumprir 70 mandados de prisão. Desde a madrugada, os agentes têm atuado em cinco localidades da capital baiana.

Além do Draco, também atuam policiais dos Departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Especializado de Investigações Criminais (Deic), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin), além das Coordenações de Operações de Polícia Judiciária (COPJ) e de Operações e Recursos Especiais (Core), com o Canil da especializada.

A Polícia Federal participa das ações por meio do Comando de Operações Táticas (COT) e Grupo de Pronta Intervenção (GPI), por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).