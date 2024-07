Lideranças políticas e culturais são homenageadas por Jerônimo

Evento aconteceu na noite desta terça-feira - Foto: Fernando Vivas | GOVBA

Os toques dos tambores que se misturaram com a voz do cantor Tonho Matéria deram início a cerimônia solene que consagrou a entrega da honraria “Ordem 2 de Julho — Libertadores da Bahia”, no palco do Museu de Arte Contemporânea (MAC) da Bahia, em Salvador, a 22 lideranças políticas, culturais, além de entidades que praticam atividades artísticas ou sociais.



O ato, capitaneado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), que assumiu a posição de Grã-Mestre, foi tratado como reconhecimento da luta dos brasileiros pela sua independência.

“Existe uma lei de 2010 que estabelece que todos os anos o Governo da Bahia destacará pessoas que contribuíram e contribuem de alguma forma para que a independência pudesse acontecer. […] Me sinto muito feliz em ser o Grã-Mestre e conceder a Medalha a essas pessoas”, disse o governador nesta terça-feira, 16.

Entre os homenageados que subiram no palco instalado no Museu de Arte Contemporânea (MAC) da Bahia, localizado no bairro da Graça, estão o ex-governador e ex-prefeito de Guanambi, Nilo Coelho; o ex-prefeito de Salvador; Antônio Imbassahy, o grupo afoxé Filhos de Gandhy; o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD); a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Cynthia Maria Resende; a defensora pública geral Firmiane Venâncio; e o procurador-geral de Justiça, Pedro Maia.

No entendimento do chefe do Palácio de Ondina, a honraria simboliza “às pessoas que de fato, lutam e resistem a momentos difíceis da vida” e espera que a medalha “estimule outros a reconhecerem nos [homenageados] a oportunidade de continuar lutando”.

Confira abaixo todos os homenageados por Jerônimo

Nilo Coelho (comendador), ex-governador;

Antônio Imbassahy (comendador), ex-governador;

Adolfo Menezes (comendador), presidente da Alba;

Cynthia Resende (comendadora), presidente do TJ-BA;

Firmiane Venâncio (comendadora), defensora pública geral;

Pedro Maia (comendador), procurador-geral de Justiça;

Maria da Penha (comendadora), ativista social;

Cacique Babau (comendador), ativista social;

Naidison de Quintella Baptista (comendador), ativista social;

Afoxé Filhos de Gandhy (comendador), bloco de Carnaval;

Sociedade Protetora dos Desvalidos (comendadora), entidade social;

Eliana Rollemberg (cavaleira), ativista social;

Maria do Carmo Amorim (cavaleira), a Maria Rendeira, artesã;

Dona Dalva (cavaleira), sambista e integrante da Irmandade da Boa Morte;

Mabel Velloso (cavaleira), educadora e poeta;

Vovô do Ilê (cavaleiro), presidente do bloco afro Ilê Aiyê;

João Jorge Rodrigues (cavaleiro), ex-presidente do Olodum e presidente da Fundação Palmares;

Alda Muniz Pêpe (cavaleira), professora;

Maura Titiah (cavaleira), ativista social;

Gilberto Leal (cavaleiro), ativista social;

Ivannide Santa Bárbara (cavaleira), ativista social;

Marilda de Souza Gonçalves (cavaleira), pesquisadora e cientista.