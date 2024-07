Limpurb instala 'Ponto Verde' em Praia Grande

Na última semana, novos pontos também foram entregues em outros bairros de Salvador - Foto: Divulgação

A Prefeitura, através da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), entregou um novo Ponto Verde na Rua Cosme de Farias, localizada no bairro de Praia Grande, Subúrbio de Salvador. A iniciativa consiste em eliminar áreas de descarte irregular de resíduos, transformando-as em pequenos jardins com caqueiros confeccionados a partir do reaproveitamento de pneus.

Apenas no primeiro semestre de 2024, mais de 50 pontos de descarte irregular já foram revitalizados. “Para nós está sendo uma glória acabar com todo aquele ‘lixo’ que ficava aqui. Sabemos que a mudança de comportamento não é imediata, mas seguiremos conscientizando os moradores juntamente com o apoio da Limpurb”, afirmou João Brito, líder comunitário do bairro, ao elogiar a iniciativa.

Para escolher o espaço, a equipe operacional da Limpurb, primeiramente, analisa a recorrência do descarte irregular em toda a cidade. Depois do mapeamento dos principais locais, mediante programação, os agentes fazem a limpeza de todo o espaço e, caso necessário, são utilizados equipamentos como trator e caçambas.

Por fim, são instalados caqueiros com mudas de plantas e placas proibitivas, sinalizando a população a fazer o descarte correto dos resíduos.

Moradora de Praia Grande há mais de 50 anos, Joelma Conceição fez questão de doar mudas de plantas para que fossem incorporadas ao novo jardim. “Essa rua aqui estava horrível, as pessoas jogavam muito entulho. Agora eu quero ver nossa rua ficar limpa e bonita”, pontuou.

Gomes, o projeto tem gerado resultados positivos ao longo dos anos, e a expectativa é ampliar cada vez mais o alcance da ação.

“Nosso objetivo é que cada morador sinta que também é responsável por manter limpo e zelar por essas áreas verdes. É gratificante quando vemos um espaço, antes utilizado como ponto de descarte irregular de entulho e materiais inservíveis, sendo cuidado e preservado pela comunidade local”, comentou.

Na última semana, novos pontos também foram entregues na Rua Dr. Esmeraldino Bandeira, no Caminho de Areia; na Rua Bom Gosto em Nazaré, em Nazaré, e na Rua do Gás, na Boca do Rio.