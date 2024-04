Lincoln realiza show gratuito na orla da Boca do Rio neste sábado | A TARDE

Após passar férias em Nova York e em um cruzeiro que passou por Miami, Caribe e Antilhas, o cantor Lincoln Senna volta a Salvador para seu primeiro show pós recesso neste sábado, 23, com acesso gratuito, no Food Park, orla da Boca do Rio. A apresentação do artista faz parte das comemorações do aniversário de Salvador e está marcada para começar às 18h.



"Estou voltando renovado e é maravilhoso poder tocar em casa, pro povo, comemorando os 475 na nossa cidade! Vamos reviver um pouco do nosso Carnaval, que foi inesquecível! Vamos levar o nosso repertório com 'Locomotiva', 'Trenzinho', 'Ai Preta!', e muito mais", afirmou o artista.

Ainda neste sábado, Lincoln aterrissa em Vitória da Conquista, para um evento privado.