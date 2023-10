Lista dos ambulantes pré-selecionados para as festas é divulgada | A TARDE

A Prefeitura de Salvador divulgou, nesta segunda-feira,16, a lista dos ambulantes que foram pré-selecionados para trabalhar nas festas populares de 2023 e 2024. Ao todo foram disponibilizadas mais de 8 mil vagas para o período, abrangendo ambulantes, baianas, food trucks, barracas, carrinhos e outros postos. A lista de classificação já está disponível na Secretaria de Ordem Pública (SEMOP). O resultado final vai ser divulgado no dia 28 de novembro.

O link direto para as listas é: https://www.sca.salvador.ba.gov.br/listagem/lista_carnaval_osmar_equipamentos.php



Como acessar a lista



Para acessar a lista, basta entrar no site da SEMOP e clicar em "Clique aqui" no banner que aparece logo após a página carregar em seu dispositivo eletrônico. Você será redirecionado para uma nova página com o nome das festas populares. Selecione o evento para o qual você se candidatou e, em seguida, a atividade que irá exercer dentre as opções. A lista com todos os pré-selecionados aparecerá, e você pode procurar pelo seu nome.



A partir desta segunda, também está aberto o período para recursos e impugnações para aqueles que não foram pré-selecionados.



No total, 9.260 pessoas se inscreveram. Como os trabalhadores puderam se cadastrar para mais de um evento, o sistema registrou mais de 25 mil inscrições. De acordo com a SEMOP, o maior número de interessados optou por trabalhar no Carnaval (7,9 mil), seguido pelo Festival Virada Salvador (4,8 mil), pré-Carnaval do Fuzuê, Furdunço e Pipoco (4,2 mil), Festa de Iemanjá (3,3 mil), Festa do Bonfim (3,1 mil) e Lavagem de Itapuã (1,5 mil). Este ano, o credenciamento foi realizado pela primeira vez de forma online.