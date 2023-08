Mãe de bebê estuprado na Bahia será presa; saiba detalhes

A mãe do bebê de oito meses que morreu após ser estuprado pelo padrasto, em caso que aconteceu na Região Metropolitana de Salvador (RMS), será presa na quinta-feira, 31. Gabriela Gomes Barreto está internada no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), na capital baiana, após problemas de saúde.

Ela está com mandado de prisão em aberto desde o último dia 15. O filho, de nome Gael Gomes dos Santos, sofreu a violência física e sexual na cidade de São Francisco do Conde. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Doutor Eduardo Ribeiro Bahiana, em Madre de Deus, no último dia 12. No local, uma equipe médica identificou os sinais deixados pelo ato criminoso.

O padrasto da vítima, Milton José dos Santos Júnior, tem 22 anos e foi preso pelo crime na terça-feira, 15. Ele foi detido em São Francisco do Conde, onde passou por audiência de custódia e, na manhã da quinta-feira, 17, foi transferido para a Penitenciária Lemos Brito, em Salvador.

O corpo de Gael foi sepultado na segunda-feira, 14, na cidade de Santo Estevão. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia.