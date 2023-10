Mais de 1.700 alunos ficam sem aula por megaoperação em Águas Claras

Mais de 1.700 alunos da rede municipal de ensino ficaram sem aulas na região de Águas Claras, em Salvador, por causa da megaoperação da Polícia Civil, realizada na manhã desta sexta-feira, 22.

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) disse que devido a sensação de insegurança no bairro de Águas Claras, as escolas municipais Eduardo Campos, Cantinho das Crianças, São Damião, Iraci Fraga e Francisco Leite estão com as atividades suspensas nesta sexta-feira. Ao todo, 1.769 estudantes estão sem aula.

O serviço de transporte também teve que ser alterado devido às ações. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que por conta da operação policial, os ônibus que operam nos bairros de Cajazeiras 7 e Águas Claras não estão seguindo até os respectivos finais de linha. Em Cajazeiras 7, os coletivos estão circulando na Estrada do Matadouro e de lá seguem o itinerário. Já em Águas Claras, os ônibus estão seguindo até o Largo Vitor Augusto Méier, conhecido como Largo da Mortadela.

Batizada de Operação Saigon a ação já resultou em ao menos onze suspeitos presos e dois mortos. Os indivíduos tinham envolvimento em mais de 30 homicídios e tráfico de drogas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os mandados de prisão foram cumpridos no bairro de Águas Claras, em Salvador, além da cidade de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.

A ação também mudou a rotina dos moradores. Denivaldo Pereira, 53 anos, que tem uma serralheria ao lado do imóvel onde houve a prisão, falou a equipe do Portal A TARDE. "Eu cheguei aqui, mais cedo as polícias já tinham vindo aqui fazer uma ligação, mas não deram início da operação. Depois de um tempos deram um tempo e nesses altos momentos chegaram e conseguiram fazer a operação e 'resgatar' esse meliante aí que estava na casa de um vizinho nosso aqui", disse.