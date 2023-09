Sobe para quatro o número de mortos em megaoperação da Polícia Civil

Sobe para quatro o número de mortos em confronto com equipes policiais durante a Operação Saigon, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, na manhã desta sexta-feira, 22. As mortes foram registradas no bairro de Águas Claras, em Salvador, e na cidade de Feira de Santana, a 100 km da capital baiana. Até o momento, foram confirmadas 12 prisões na operação, inclusive uma flagrada pelo Portal A TARDE.

Conforme apurado pela equipe do Portal A TARDE, dois homens identificados com os vulgos de Firmino (líder de uma facção) e Cachinho morreram após confronto com equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais Core. Outro indivíduo apelidado de Negueba foi a óbito após confronto com o Batalhão de Operações Especiais (Bope). O quarto indivíduo, de vulgo PG, morreu após confrontar com equipes do DHPP.

>> Mais de 1.500 alunos ficam sem aula devido à megaoperação da polícia

A operação também tem a participação de equipes epartamento de Polícia Metropolitana (Depom), Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento de Inteligência Policial (DIP), Departamento Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.

Veja vídeo da operação:





Alex Torres | Ag. A Tarde