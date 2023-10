Prisão na megaoperação em Águas Claras é flagrada pelo A TARDE

A Polícia Civil realizou a prisão de mais um homem, identificado como Everson, na manhã desta sexta-feira, 22, durante cumprimento de mandado da Operação Saigon. O momento da captura foi flagrado pela equipe do Portal A TARDE.

A Operação Saigon foi deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira, 22, já resultou em 12 suspeitos presos e dois mortos. Os indivíduos tinham envolvimento em mais de 30 homicídios e tráfico de drogas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os mandados de prisão foram cumpridos no bairro de Águas Claras, em Salvador, além da cidade de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.