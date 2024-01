Mais de 200 mil pessoas participarão da 1ª noite de festa, diz Bruno | A TARDE

Mais de 200 mil pessoas devem participar da primeira noite do Festival Virada Salvador, nesta quinta-feira, 28, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, de acordo com o prefeito Bruno Reis. Em coletiva de imprensa, o prefeito destacou a megaestrutura montada pela gestão municipal para o evento e ressaltou as novidades da edição deste ano, como o Super Trio, que vai ter atrações intercaladas com o Palco Virada.

“Temos certeza que esse será o maior festival e o maior Réveillon de todos os tempos. Preparamos ele nos mínimos detalhes, desde a preocupação com as emissões dos gases do efeito estufa até o acolhimento aos filhos dos ambulantes que trabalham no festival. A nossa expectativa é receber hoje mais de 200 mil pessoas”, afirmou o prefeito.



Bruno disse ainda que, em todas as edições, o festival apresenta inovações. “Esse ano a grande novidade é o Trio com a passarela, que permite a interação entre os artistas que estão no palco principal e os que vão se apresentar no Trio, garantindo que a música não pare um único minuto. São 12 horas diárias de música diretas aqui na Arena, fora o palco Brisas, que tem as grandes artistas mulheres, baianas, além das revelações, e também a Escalada Eletrônica, para a galera que curte música eletrônica”, afirmou o prefeito.



“Esse ano são sete atrações todos os dias. Inclusive, no último dia, segunda-feira, 1º, que começava sempre no final da tarde e terminava meia noite, a gente vai levar até 4h da manhã, com sete atrações, com um show, por exemplo, da família Gil, que é uma novidade à família cantando junto. Então, o festival está cheio de novidades”, acrescentou.



O prefeito contou que a expectativa de movimentação financeira neste período é de R$524 milhões, com a presença de quase 500 mil turistas. Ele afirmou também que, nesta sexta-feira, 29, quatro ministros devem participar do festival na Arena Daniela Mercury.



Ele ainda citou a importância do evento para a geração de emprego. Somente na arena, são mais de 3 mil pessoas, além dos empregos indiretos gerados e pela contratação de pessoal por hotéis, bares e restaurantes, entre outros setores, que ampliam seus quadros durante o período. “Além disso, a festa proporciona também a projeção de Salvador para a Bahia e para o mundo. Com isso, Salvador se consolida como principal destino turístico do Brasil”, disse o prefeito.



Ambulantes

O prefeito destacou o novo formato de credenciamento dos ambulantes para as festas populares, que acabou com as filas e melhorou as condições para os trabalhadores.

“O que nós conseguimos produzir foi um critério justo, com regras objetivas. Estabelecemos uma série de critérios, preservando a história das pessoas nos eventos, daquelas que já atuavam nas festas populares”, disse ele, ressaltando que o novo sistema foi validado por diversas instituições.



Ele lembrou que todo o processo foi feito com transparência e garantindo tempo aos ambulantes. “Em junho soltamos o edital, divulgamos amplamente, publicamos o resultado em setembro, demos prazo para recursos. Hoje não tivemos problema nenhum”, salientou.