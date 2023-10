Mais de 5 mil 'roubadinhas' foram registradas em Salvador em 2023

Mais de 5 mil conversões indevidas, as chamadas "roubadinhas", foram registradas na capital baiana de janeiro a setembro deste ano, um aumento de cerca de 92% comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 2.893 conversões. Os dados são da Superintendência de Trânsito (Transalvador), apurados pelo Portal A TARDE.

O número alarmante traduz situações que acontecem com frequência na cidade. Desde a última terça-feira, 3, condutores que trafegam na ligação entre a Avenida 29 de Março e a BA-528, tradicionalmente chamada de Estrada do Derba, têm sido flagrados descumprindo as novas sinalizações de trânsito na região. As alterações deram início após a inauguração do acesso à BR-324, na altura do bairro de Águas Claras.

Considerada uma manobra arriscada que pode gerar acidentes graves, a prática normalmente é utilizada por motoristas para ganhar tempo no trânsito. Segundo a Transalvador, não existe uma infração "roubadinha" no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), existem diversas infrações que versam sobre execução de retorno em locais inadequados, como passar por cima de calçada, passeios, por cima de canteiro de divisor de pista e faixa de pedestres, assim como executar retorno nas interseções, entrando na contramão da via transversal.

O CTB classifica esse tipo de infração de natureza gravíssima, levando a perda de 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47.

Apesar dos flagrantes na via, a Transalvador informou ao Portal A TARDE que o trecho específico não é de responsabilidade municipal. Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) diz que fiscaliza apenas a partir da alça de acesso à BR-324 e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) ainda não se posicionou sobre o assunto.

Novo acesso

O novo acesso à BR-324 foi inaugurado pelo governado Jerônimo Rodrigues na última terça-feira, 3, e a expectativa é de que o tráfego ganhe mais fluidez na área.

Com isso, os veículo que saem da Avenida 29 de Março com direção à BR-324, no sentido Salvador, mantêm a direita para acessar a nova via e chegar na rodovia. Já os condutores que saem da BA-528, mais conhecida como Estrada do Derba, usam a pista antiga, para ter acesso à BR-324 no mesmo sentido.

O motorista que trafega na BR-324 sentido Salvador terá acesso à estrada do Derba antes do antigo retorno, utilizando a nova via marginal. Já o motorista que estiver na BR-324 sentido Salvador e quiser ir para a Avenida 29 de Março, também deverá acessar a nova via marginal à BR-324. Ele vai usar o antigo contorno e passar sob a BR-324 para chegar à 29 de Março.

Novas sinalizações verticais e horizontais foram colocadas na via para facilitar a compreensão dos condutores, que deverão redobrar a atenção na região nesse primeiro momento de adaptação ao novo sistema.

Reprodução / Redes sociais