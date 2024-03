Manifestantes do MST e motociclistas trocam agressões em Salvador | A TARDE

Manifestantes do Movimento Sem Terra (MST) realizaram um protesto na Av.Parelala, na manhã desta sexta-feira, 8. Mulheres integrantes de coletivos, movimentos sociais e populares ocuparam a da via na altura do Parque de Exposições, no sentido Aeroporto, em denúncia e protesto contra as violências que acontecem no estado.

Alguns dos casos citados em cartazes são os assassinatos da Mestra Nega Pataxó, durante um ataque de fazendeiros na Fazenda Inhuma, na região de Potiraguá, no sul da Bahia, e Mãe Bernadete, líder quilombola que há anos também reivindicava território e tinha perdido o filho, também morto a tiros.

No protesto, as mulheres chamaram atenção ainda sobre o "genocídio do povo palestino" e destacam a importância da mobilização contínua, não apenas no Dia Internacional da Mulher, mas todos os dias, na luta por justiça social, igualdade, equidade e dignidade, com esperança e determinação.

Em um dos momentos, motociclistas, que ficaram impedidos de passar pela via, atiraram pedras contra as manifestantes e houve revide. Policiais militares que acompanhavam o protesto intercederam para acalmar os ânimos. O momento da troca de agressões foi registrado por condutores que passavam pela via.

Veja vídeo:

Reprodução | Redes Sociais