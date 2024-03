Protestos e recepção a Bolsonaro causam caos na Av. Paralela | A TARDE

Os motoristas que transitam pela Avenida Paralela, em Salvador, encontram problemas na manhã desta sexta-feira, 8, em meio a acontecimentos que deixam o tráfego de veículos lento nos dois sentidos.

Logo nas primeiras horas desta manhã, um grupo de passageiros fechou a saída dos ônibus da Estação Mussurunga. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o grupo protestava contra a demora dos veículos que fazem a linha Salvador-Camaçari. Mesmo após a liberação da estação, o trânsito continuou lento no sentido Rodoviária.

Já no sentido Aeroporto, uma carreata promovida pelas 'Mulheres Sem Terra' fechou completamente a via em frente ao Parque de Exposições. O protesto gerou ainda confusão com tentativas de desobstrução. A Transalvador orienta que os motoristas evitem trafegar na Avenida Paralela e sigam pela orla. O trânsito foi liberado por volta das 9h.

⚠️ Acaba de ser liberado o trânsito na Av. Paralela após a dispersão dos manifestantes que bloqueavam o trânsito próximo ao Parque de Exposições, no sentido aeroporto. #Trânsito intenso no local. #Transalvador monitora pic.twitter.com/VaNO7GIYhS — Transalvador (@Transalvador1) March 8, 2024

O fechamento da via também ganha ainda mais contornos políticos, já que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro anunciaram uma concentração no Aeroporto para recebê-lo em Salvador. O líder político desembarca por volta das 11h, acompanhado da sua esposa Michelle Bolsonaro, que será homenageada com a Comenda Dois de Julho no próximo sábado, 9, no Centro de Convenções de Salvador. A ideia é seguir também em carreata.

