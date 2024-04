Marcelo Werner se reúne com reitora da Uneb após homicídio no Cabula | A TARDE

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, se reuniu na tarde desta sexta-feira, 5, com a reitora da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), Adriana Marmori, para discutir ações integradas no entorno do campus do bairro do Cabula, local onde aconteceu um homicídio em que um homem foi morto com mais de 20 tiros.

Patrulhamento a pé e com viaturas, sugestão de colocação de câmeras de segurança e drones foram dialogadas para serem utilizados de forma preventiva.

"Equipes das Polícias Militar, Civil e Técnica trabalham de forma conjunta para localizar os autores do homicídio que aconteceu próximo a universidade. Todos os recursos estão sendo empregados", disse Werner.

A reitora sinalizou a criação de um comitê institucional, com participação dos segmentos da comunidade acadêmica e de representantes de bairros para debater "sobre segurança pública e elaborar um plano que garanta a tranquilidade de todos na realização das atividades acadêmicas, inclusive potencializando as ações de extensão universitária com as comunidades".