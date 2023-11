Marinha e PF apreendem mais de duas toneladas de haxixe em Salvador | A TARDE

Uma ação conjunta da Marinha do Brasil e da Polícia Federal resultou na apreensão de mais de duas toneladas de haxixe, na tarde de sexta-feira, 10, a 196 milhas náuticas (363 quilômetros) da costa, na altura da cidade de Salvador. A apreensão aconteceu durante uma operação interagências realizada pelas duas forças. O veleiro “KIEL”, que estava com os entorpecentes, foi interditado e apresado por meio do Navio-Patrulha “Guaratuba”, com atuação de Fuzileiros Navais e Agentes da PF que estão embarcados. Quatro tripulantes foram presos na ação.

Essa é a segunda maior apreensão de haxixe no mar brasileiro. Em 2021, o Navio-Patrulha Oceânico “Araguari” apreendeu 4,3 toneladas da droga, também a cerca de 360 km da costa, na altura de Recife, Pernambuco um recorde no País. Naquela ocasião, a MB e a PF, em coordenação com autoridades estrangeiras, interceptaram, durante a noite, um veleiro carregado dessa droga, que é produzida a partir da planta da maconha.

A operação, à época, foi realizada por meio da troca de informações entre as agências internacionais, a PF e a MB, com a identificação de que o veleiro teria partido do continente europeu carregado de haxixe, o que configura uma rota inversa à normalmente utilizada pelo tráfico de outras drogas como a Cocaína.

Mais de 2 toneladas de haxixe foram encontradas em veleiro | Foto: Marinha do Brasil

Outras apreensões recentes



Em setembro deste ano, outra ação interagências entre a MB e a PF resultou na apreensão de 3,6 toneladas de cocaína, na costa do estado de Pernambuco. Essa foi a maior apreensão desse entorpecente, realizada no mar brasileiro. A ação representou um esforço conjunto das forças de segurança e fiscalização para combater os crimes transfronteiriços e ambientais.

Durante a ação, um Navio-Patrulha de 500 toneladas, da MB, que transportava os agentes da PF, abordou a embarcação “PALMARES 1”. No momento da abordagem, havia cinco tripulantes na embarcação, que tinha como destino a África. A apreensão ocorreu a 18 milhas náuticas de Recife , em Pernambuco o que equivale a, aproximadamente, 33 quilômetros.

No mesmo mês, militares da Marinha apreenderam cerca de 1,3 tonelada de skank e 90,78 kg de pasta base de cocaína em uma embarcação regional no rio Solimões, nas proximidades da cidade de Fonte Boa, Amazonas. A droga foi descoberta quando um navio da MB realizava ações de Patrulha e Inspeção Naval. Dois suspeitos foram detidos e entregues à Polícia Civil.

A droga teria sido repassada aos suspeitos por outra embarcação de bandeira colombiana, “RR-Lobo”, que havia saído da cidade de Letícia, na Colômbia, nas proximidades de Tabatinga (AM). O destino seria a cidade colombiana de La Pedrera, no rio Japurá, acima da localidade de Vila Bittencourt (próximo à fronteira Brasil-Colômbia).