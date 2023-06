Mazzei nega que esteja sendo investigada: "Isso é uma mentira"

A jornalista Daniela Mazzei utilizou as redes sociais, nesta terça-feira, 20, para se manifestar, após a Polícia Civil da Bahia apontar que ela agora está na "qualidade de investigada". Segundo Mazzei, ela somente prestou depoimento assim como os demais funcionário da Record TV Itapoan.

"Jogaram no título que eu tinha virado alvo, estaria sendo investigada em relação ao escândalo do pix, e eu digo aqui, sem medo de botar minha cara, que isso é uma mentira. Eu prestei depoimento na delegacia assim como os demais funcionários da Record TV Itapoan. Não estive lá como uma investigada, e sim, como os demais colegas da emissora que foram ouvidos também", declarou.



Durante entrevista coletiva, realizada na manhã desta terça, o delegado Charles Leão, titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico (DreofCiber), afirmou que Mazzei entrará no caso na condição de investigada.

"Ela me trouxe um fato que a viagem que ela fez foi paga através do cartão do jornalista. Isso me traz a necessidade de se investigar isso. Traz ela para dentro do procedimento, para a qualidade de investigada. Diria que pode não ser indiciada. Agora, ela me fala que tentou adquirir a viagem com o cartão dela e não conseguiu. Tentou falar com o pai, não conseguiu. O jornalista que estava ao lado dela pagou a viagem no cartão. Ela informa que está havendo um acordo mensal para pagamento, mas passado tanto tempo, não me trouxeram nenhum comprovante disso", disse o delegado.

