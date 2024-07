Menino esfaqueado por ex-padrasto em Salvador tem morte cerebral

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

O menino Arthur da Luz Santos, de 7 anos, atingido por golpes de faca pelo ex-padrasto durante ataque que matou a mãe da criança, teve morte cerebral confirmada nesta quarta-feira, 3. O crime ocorreu na madrugada de sábado, 29, e o suspeito ainda tentou matar o próprio filho, um bebê de dois meses.



De acordo com familiares, Arthur não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre o sepultamento do menino.

Suspeito foi preso em flagrante | Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ataque aconteceu dentro da casa da família, localizada na Travessa Ana Lúcia Reis, que fica no fim de linha do bairro do Doron. O homem suspeito de cometer o crime, identificado como Rodrigo Bispo dos Santos, foi preso em flagrante.



A mãe de Arthur e ex-companheira do suspeito, Mariza da Luz Santos, de 30 anos, morreu no ataque.



Rodrigo foi encaminhado para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) por equipes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).