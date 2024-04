Metrô terá operação especial para público do clássico Ba-Vi; confira | A TARDE

Uma operação especial foi montada pela CCR Metrô Bahia para os torcedores que irão para entre Bahia e Vitória, nesta quarta-feira, 20, às 21h30, na Arena Fonte Nova.



A Estação Campo da Pólvora de Metrô, a mais próxima do estádio, terá seu horário de funcionamento ampliado para 0h30, exclusivamente para o embarque de clientes.

Já as demais estações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas vão encerrar as atividades em horário normal (0h), ficando abertas apenas para desembarque.

De acordo com a CCR, a operação especial também contará ainda com o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento da frota de trens de acordo com a demanda.

A segurança também será garantida com o monitoramento eletrônico do Sistema Metroviário, composto por mais de 2 mil câmeras distribuídas nas estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e às Salas de Supervisão Operacional (SSO) de cada estação.