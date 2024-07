Metrô vai ampliar horário de operação para jogo entre Bahia e Vasco

A Estação Campo da Pólvora de Metrô, a mais próxima do estádio, terá seu horário de funcionamento ampliado para 0h30 exclusivamente para o embarque de clientes - Foto: CCR Metrô Bahia / Divulgação

A CCR Metrô Bahia montou uma operação especial para garantir a mobilidade, segurança e conforto dos torcedores que irão para o jogo entre Bahia e Vasco que acontece nesta quarta-feira, 26, às 21h30, na Arena Fonte Nova. A Estação Campo da Pólvora de Metrô, a mais próxima do estádio, terá seu horário de funcionamento ampliado para 0h30 exclusivamente para o embarque de clientes. As demais estações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas vão encerrar as atividades em horário normal (0h), ficando abertas apenas para desembarque.

A operação especial da concessionária contará com o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento no número de viagens de acordo com a demanda. A segurança também será garantida com o monitoramento eletrônico do Sistema Metroviário, composto por mais de 2 mil câmeras distribuídas nas estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e às Salas de Supervisão Operacional (SSO) de cada estação.

Compra de passagens

Para agilizar o acesso ao Sistema Metroviário, os clientes que utilizam o cartão avulso (Cartão Unitário do Metrô) poderão realizar o pagamento das passagens por aproximação diretamente nas catracas das estações. Para utilizar o serviço basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches ou pulseiras de pagamento na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado. Há também a opção de emitir um QR Code pelo aplicativo da Recarga Pay ou direto das máquinas de autoatendimento.

Já quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga por meio do WhatsApp, utilizando o Zap do Metrô. Para isso, é só acessar o atendimento virtual da CCR Metrô Bahia, adicionando o número (71) 9688-0714 em seu aparelho celular. Ao navegar pelas opções de compra de crédito na ferramenta, o cliente poderá realizar um pedido de recarga e efetuar o pagamento por meio de uma chave PIX. Outra possibilidade é fazer a recarga via aplicativos - Banco do Brasil (para correntista), PicPay, Recarga Pay, Cittamobi, Kim+ - e pela rede credenciada, composta por 2 mil pontos de vendas. Após a compra do crédito, a carga deverá ser efetivada nos validadores presentes em todas as estações.

Sobre a CCR Metrô Bahia

A CCR Metrô Bahia tem dez anos de operação na Bahia. São 38 km de extensão, duas linhas, 22 estações e dez terminais integrados, sendo nove deles administrados pela concessionária. O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas já gerou um impacto positivo de R$11,1 bilhões na economia da Bahia e transporta mais de 400 mil pessoas por dia. Desde a sua inauguração, já foram realizadas mais de 1,9 milhões de viagens, cerca de 34 milhões de quilômetros rodados e mais de 600 milhões de passageiros transportados. A CCR Metrô Bahia conta com cerca 1.390 colaboradores diretos e mais de 2.500 indiretos, e foi reconhecida pelo jornal O Estado de São Paulo como uma das 100 empresas mais influentes do Brasil em mobilidade no ano de 2023.