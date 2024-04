Milhares de alunos da rede estadual terão acesso a serviços eleitorais | A TARDE

Escolas estaduais contarão a partir desta segunda-feira, 25, com serviços eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mobilizados em SAC Itinerante. A expectativa é de que mais 4 mil alunos de cinco instituições da rede estadual sejam atendidos até o dia 26 de abril.

Com a ação, que é uma parceria da Secretaria da Administração (Saeb), através do SAC, com a Secretaria da Educação (SEC) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com o projeto TRE Em Todo Lugar, estudantes terão acesso às orientações, realização de título de eleitor, recadastramento biométrico, emissão de certidão de quitação com a Justiça Eleitoral e entre outros. Ao todo, 10 colaboradores da Rede SAC serão responsáveis por realizar os serviços nas instituições.

Entre as escolas que receberão a ação estão Colégio São Daniel Comboni (25 a 28 de março), Colégio Estadual Rotary (2 a 5 de abril), Colégio Estadual de Tempo Integral Pedro Paulo Marques e Marques (9 a 12 de abril), Colégio Estadual David Mendes Pereira (16 a 19 de abril) e Colégio Estadual Barros Barreto (23 a 26 de abril). Os serviços serão realizados das 8h às 17h.

"É importante ressaltar que essa ação vai promover, não apenas a oferta de um serviço público, mas também o direito ao acesso do cidadão jovem a exercer sua cidadania, com maior comodidade e facilidade, uma vez que estamos dando condições a este público de obter o documento num local seguro, que são as unidades escolares, sem que seja necessário o seu deslocamento", destaca a diretora Operacional do SAC, Nilza Rios.