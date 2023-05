Missa celebra aniversário de Santa Dulce dos Pobres; veja fotos

Uma missa especial foi celebrada, na manhã desta sexta-feira, 26, no Santuário de Irmã Dulce, como parte das homenagens pelo aniversário natalício da religiosa. A data marca também o aniversário de fundação da instituição do Anjo Bom do Brasil, já que em 26 de maio de 1959, a religiosa fundou oficialmente as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), entidade que abriga hoje um dos maiores complexos de Saúde do país com atendimento gratuito, além de acolher mais de três milhões de pessoas por ano.

Na ocasião, a Osid e a prefeitura de Salvador ainda anunciaram a programação da Festa de Santa Dulce dos Pobres, que contará com atividades diárias, de 1º a 13 de agosto, quando é celebrado o Dia Litúrgico da primeira santa brasileira.

Participaram da solenidade o prefeito Bruno Reis e a superintendente da Osid, Maria Rita Pontes, além de outras autoridades. Ao longo do Mês de Santa Dulce serão realizadas uma série de atividades.

Calendário

O “esquenta” para a celebração ao Mês de Santa Dulce terá início no dia 17 de julho, com a abertura do calendário oficial de programação. Haverá apresentações diárias de peças teatrais e a exibição do filme de Santa Dulce. No dia 4 de agosto, acontecerá a Procissão dos Arcos, que sairá do Bonfim até o Santuário.

Nos dias 4 e 6, o público poderá acompanhar apresentações musicais em um palco que será montado no Largo de Roma. As atrações serão divulgadas em breve. No dia 5, uma carreata sairá do Centro de Convenções de Salvador, em peregrinação com a imagem da Santa, em direção ao Santuário, onde será realizada uma missa. No dia 6, acontece a “Procissão da Memória”, que sairá do Santuário até a Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia.

No dia 13, será realizada uma missa campal no Largo de Roma e uma procissão luminosa. Haverá ainda um show de encerramento das atividades, no palco montado no Largo de Roma. Ao longo do período, também estão previstas apresentações de corais e orquestras. Também haverá a implantação de uma tenda para os peregrinos onde poderão ter estrutura de banheiro, alimentação e descanso.

A Trezena de Santa Dulce ainda terá um apelo social, com diversas atividades voltadas para a solidariedade. Entre elas estão ações de doação de sangue, campanhas de doação de roupas e agasalhos, distribuição de kits de higiene pessoal, oficinas de capacitação e ações de apoio aos idosos.

Ao longo do mês, o planejamento é que a imagem de Santa Dulce circule pelos pontos turísticos de Salvador, sempre com a presença de frades Franciscanos. Entre os locais sugeridos estão Farol da Barra, Praça Municipal, Cruzeiro de São Francisco, Paróquia de Sant'ana, Largo da Mariquita, Santo Antônio Além do Carmo, Capelinha, Alagados e Liberdade.

Confira galeria de imagens da missa

Missa em homenagem ao aniversário de Irmã Dulce acontece nesta sexta | Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

