Missa reúne devotos para homenagens ao aniversário de Santa Dulce

Uma das partes da homenagem ao aniversário de Irmã Dulce, será uma missa celebrada nesta sexta-feira, 26, às 8h30, no Santuário Dulce dos Pobres, localizado na Avenida Dendezeiros do Bonfim.

A missa terá a presença do prefeito de Salvador, Bruno Reis; da vice-prefeita e secretária da Saúde da capital baiana, Ana Paula Matos;da superintendente das Obras Sociais, Maria Rita Pontes; do reitor do Santuário Santa Dulce dos Pobres, o frei Ícaro Rocha e o coordenador nacional e arquidiocesano da Pastoral do Turismo, padre Manoel Filho.

Depois da celebração religiosa, o prefeito fará, em coletiva de imprensa, o anúncio da programação da Festa de Santa Dulce dos Pobres, que terá atividades diárias, de 1º a 13 de agosto, quando é celebrado o dia litúrgico da primeira santa brasileira.

O dia 26 de maio marca o aniversário de fundação da instituição do Anjo Bom da Bahia, em 1959, a Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), entidade que hoje abriga um dos maiores complexos de Saúde do país com atendimento 100% gratuito, acolhendo mais de 3 milhões de pessoas por ano.