Moradores protestam após morte de homem no bairro do IAPI

Moradores do bairro do IPAI realizam protesto e tentam bloquear ruas do bairro, nesta quarta-feira, 30, após a morte de um homem ter ocorrido durante a manhã de hoje. Em imagens recebidas pelo Portal A Tarde, é possível ver que os manifestantes tocam fogo em materiais para impedir a passagem de veículos.

Leitor / A Tarde

Informações preliminares apontam que o homem foi vítima de disparos após troca de tiros. O confronto seria decorrente da disputa de território por facções criminosas rivais.

A vítima foi identificada com prenome de Filipe e teria sido alvo de uma bala perdida quando passava na localidade, conhecida como Nova Divinéia. Não foi informada a idade do indivíduo.

As circunstâncias, autoria e motivação serão apuradas pela 3ª DH/BTS.