Morre Jorginho Sampaio, ex-presidente do Vitória e empresário do Axé | A TARDE

Morreu na madrugada desta quarta-feira o empresário do Axé e ex-presidente do Esporte Clube Vitória, Jorge Sampaio, aos 65 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Ele já tinha sofrido cinco infartos até dezembro do ano passado e seu estado de saúde era considerado delicado. Por causa disso, Jorginho precisou colocar três stents para restaurar o fluxo sanguíneo na artéria coronária. Com isso, o ex-presidente do Leão totalizava oito stents no coração.



Jorginho Sampaio, como era conhecido no mundo musical e do futebol, assumiu o Leão em 2006, quando o time disputou pela primeira vez a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele deixou o Vitória em 2009 e retornou ao clube em 2017, quando trabalhou como assessor do departamento de futebol.

"A transição não foi difícil. Afinal, música e futebol são manifestações de massa. Há semelhanças", dizia quando era questionado sobre a mudança da música para o futebol.

A Música

Sampaio foi o produtor responsável por agenciar carreiras de artistas como Ivete Sangalo, Daniela Mercury e bandas como Araketu e Banda Eva, quando Ivete Sangalo era a vocalista.