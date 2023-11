Morre o ex-presidente da Fecomércio, Carlos Fernando Amaral | A TARDE

O ex-presidente do Sistema Fecomércio-BA, Carlos Fernando Amaral, morreu na manhã desta terça-feira, 28, aos 91 anos. Ele estava internado há seis meses no Hospital Aliança, em Salvador.

Natural de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, Carlos Fernando Amaral foi comerciante durante 50 anos.e esteve na presidência da Fecomércio. Em sua gestão, ele inaugurou unidades do Senac em Feira de Santana e Salvador, além do Grand Hotel Sesc Itaparica, em 2013.

O enterro está marcado para as 10h30 desta quarta-feira, 29, na capela H do Cemitério Jardim da Saudade. De acordo com o filho dele, Carlos Amaral Júnior, a causa da morte foi falência de múltiplos órgãos.

O atual presidente do sistema Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes, lamentou a passagem de Carlos Amaral.

“Cheguei à Diretoria da Fecomércio-BA por meio de um convite de Dr. Carlos. Hoje estou me despedindo de um grande amigo e um verdadeiro mentor que guiou minha trajetória no associativismo empresarial. Dr. Carlos dedicou boa parte da vida ao Sistema Fecomércio Sesc Senac e a CNC. Foi um grande defensor do comércio!”, declarou Kelsor.



Amaral deixa a esposa, D. Ivette Amaral, professora universitária aposentada e durante muitos anos cronista do Jornal A TARDE, além de dois filhos, quatro netos e dois bisnetos.