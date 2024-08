Morre subtenente da PM atropelado durante blitz em Salvador

Paim foi atropelado durante uma blitz em Sussuarana - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O subtenente da Polícia Militar (PM-BA), Antônio Paim, morreu no início da manhã desta quarta-feira, 24, após sofrer duas paradas cardíacas no Hospital Português, em Salvador. O oficial foi atropelado durante uma blitz na Avenida Ulysses Guimarães, no bairro de Sussuarana, em Salvador.

No último dia 12 de julho, Paim participava das ações da polícia quando foi atingido em cheio por dois indivíduos que tentavam escapar da abordagem. No impacto, o subtenente teria batido com a cabeça e sofreu um traumatismo craniano. Os suspeitos do atropelo foram conduzidos à delegacia na ocasião.

Paim deu entrada no Hospital Geral Roberto Santos e ficou internado na unidade de saúde até a noite do dia 16. Após apelo de familiares, que pediam uma regulação no Hospital da Bahia, o subtenente foi transferido, mas para o Hospital Português, onde estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neurológica.