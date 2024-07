Subtenente atropelado durante blitz é transferido em estado grave

Paim foi atropelado durante uma blitz em Sussuarana - Foto: Reprodução e Arquivo Pessoal

O subtenente Antônio Paim, que foi vítima de um atropelo durante uma blitz, realizada na noite da última sexta-feira, 12, foi transferido para o Hospital Português, na noite desta terça, 16. Ele estava internado no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) e o quadro de saúde dele é considerado grave.

Paim atuava em uma blitz na Avenida Ulysses Guimarães, quando foi atingido em cheio por dois indivíduos que tentavam escapar da abordagem. No impacto, o subtenente teria batido com a cabeça e sofreu um traumatismo craniano. Os suspeitos do atropelo foram conduzidos à delegacia na ocasião.

Familiares do oficial afirmaram que Paim deu entrada no Hospital Geral Roberto Santos na madrugada de spabado, mas funcionários da unidade de saúde comunicaram, na terça-feira, a necessidade de levá-lo com urgência para o Hospital da Bahia, devido ao agravamento do caso.

Segundo os familiares, o Planserv teria oferecido vaga em outras unidades, no bairro de Brotas e na Cidade Baixa. Em nota, o plano confirmou que disponibilizou vagas em rede credenciada, mas que a família teria recusado as opções. Depois de horas de angustia, a família do subtenente conseguiu a regulação para encaminhá-lo para o Hospital Português na noite desta terça-feira, 16.