Mortos em praia de Tubarão tinham passagens pela polícia

Dois dos homens mortos durante o ataque a tiros na praia de Tubarão, no bairro de Paripe, no subúrbio de Salvador, tinham passagem pela polícia. Um deles tinha envolvimento com tráfico de drogas e o outro respondia por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, segundo informações da Polícia Civil. O caso, que aconteceu no último domingo, 20, também causou a morte de um bebê, de um mês de vida, filho de um dos homens..

Um dos indivíduos, identificado como Bruno Roberto Galvão Ribeiro, conhecido como o "Vaqueiro", é indicado como chefe do tráfico de drogas e integrante de um grupo criminoso do bairro de Fazenda Coutos. Ele é o pai de Brian Cerqueira Galvão, que tinha completado 1 mês de vida, no sábado,19, um dia antes do crime. A criança estava nos braços do pai quando foi atingida e não resistiu ao ferimentos.

Também morto durante o ataque, Jonas Santos de Oliveira, conhecido como "Ferrugem", respondia por tráfico de drogas e estava em liberdade condicional e segundo a polícia, também integrava o grupo criminoso. A terceira vítima, Joilson de Sousa Silva, o "Joca", foi indiciado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira.

O caso é investigado pelas Delegacias de Homicídios Múltiplos (DHM) e da da 3ª Delegacia de Homicídios (3ºDH/BTS). Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.