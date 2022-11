Motociclista morre após cair na pista e ser atropelado em Salvador

Um motociclista morreu na noite desta segunda-feira, 14, depois de perder o controle da direção, cair na pista e ser atropelado por um carro nas imediações do viaduto que liga as avenidas ACM e Barros Reis, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 22h, quando o homem que não teve sua identidade divulgada, teria perdido o controle da direção do veículo.

Agentes da Transalvador estiveram no local e registraram a ocorrência. O caso deve ser apurado pela Polícia Civil.