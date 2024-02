Motociclista morre após colisão com ônibus no Subúrbio de Salvador | A TARDE

Um acidente envolvendo um ônibus e uma moto, na Ilha Amarela, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, causou a morte de um motociclista, na noite do último domingo, 18. A vítima foi identificada como Jackson Ramos Leite.

De acordo com informações obtidas pela equipe do Portal A TARDE, o motorista do ônibus, que integra a Plataforma Transportes, deixou o local logo após o acidente e não prestou socorro à vítima. Ele teria receio de sofrer um linchamento. Em nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que um ônibus que faz a linha 1655 - Estação Pirajá X Rio Sena/Terezinha foi atingido por uma motocicleta quando transitava no bairro Ilha Amarela. Ainda segundo a nota, "a motocicleta derrapou na pista, atingiu o ônibus e o condutor juntamente com seu veículo acabaram presos embaixo do coletivo".

Procurada pela equipe do Portal A TARDE, a Plataforma Transporte, através de um presentante, disse que não iria se manifestar sobre a ocorrência.

Uma equipe do SALVAR foi acionada para atender ao motociclista que morreu no local do acidente.

Veja vídeo:





Cidadão Repórter via WhatsApp