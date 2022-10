Motociclista morre em batida com ônibus em Salvador

Na manhã deste domingo, 30, um motociclista morreu após se envolver em uma batida com um ônibus nas proximidades do Largo do Retiro, em Salvador. O acidente aconteceu por volta das 6h da manhã. De acordo com a Transalvador, o motociclista bateu no fundo do ônibus que fazia a linha Pirajá/Barra.

Na moto ainda tinha um garupa que não esperou o atendimento médico e saiu do local, o motociclista morreu no local. A Transalvador informou que a moto envolvida no acidente foi levada por populares que estavam próximos ao acidente.

Nas últimas 12h, quatro acidentes de trânsito com dois feridos foram registrados nas ruas da capital baiana, conforme informou a Transalvador.