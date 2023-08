Motociclista por app é baleado no Vale da Muriçoca

Um motociclista por aplicativo foi vítima de tentativa de homicídio, na manhã desta quinta-feira, 17, no Vale da Muriçoca, em Salvador.

De acordo com a 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), "policiais militares da 41ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo, na Rua Sérgio de Carvalho, localidade conhecida como Vale da Muriçoca, bairro do Engenho Velho da Federação. No local, a guarnição visualizou uma vítima caída ao solo, sendo imediatamente socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE)".

As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil.