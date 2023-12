Motorista bate carro em viaduto de Salvador; 2 acidentes em dois dias | A TARDE

Um veículo bateu na mureta de proteção do viaduto Nelson Dahia, via que liga as avenidas Paralela e Tancredo Neves, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Taansalvador) chovia no momento da colisão que foi registrada no início da manhã desta quinta-feira, 07.

Ainda de acordo com o órgão de trânsito, o motorista não se feriu no acidente batida. O impacto da batida foi forte que o veículo parou no sentido contrário da via. Um guincho foi acionado e já removeu o carro do local. O trânsito ficou lento, mas já flui normalmente.

Esse é o segundo acidente no mesmo viaduto em dois dias. Na última terça-feira, 05, um outro veículo capotou após o motorista perder o controle. A colisão aconteceu no mesmo trecho e no mesmo horário. A Transalvador alerta aos motoristas para os cuidados ao trafegar pelo viaduto Nelson Dahia, principalmente na curva.