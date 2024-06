Motorista desabafa após acidente: "Como vou honrar meus compromissos?" | A TARDE

Parecia mais um dia normal de trabalho para o motorista por aplicativo Albérico Marques durante a manhã desta terça-feira, 4. Por volta das 6h, ele havia pego um passageiro no Cabula VI e estava indo em direção ao bairro de Nazaré, quando foi surpreendido com um carro na contramão que bateu em seu veículo.

O acidente teria sido provocado por dois criminosos, que costumam realizar assaltos no bairro do Imbuí. A dupla estava dentro do carro e, após baterem no veículo, conseguiram fugir do local a pé.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Albérico relatou a situação e falou sobre o gasto que terá para tentar consertar o carro, principalmente porque está atualmente sem seguro. Ele disse ainda que voltou a rodar com o veículo há pocuo tempo.

"Só vi o carro vindo na contramão e batendo no meu de frente. Tive esse prejuízo e não sei nem o que vou fazer. Não tenho seguro, tive um problema com a seguradora e estava fazendo cotação para entrar em outro. Meu carro tem dois meses que estava na oficina, vendo essa parte de mecânica. Saiu tem uma semana, agora que comecei a trabalhar", contou o motorista, que disse ter mulher e filhos.

Questionado sobre a reação do passageiro com a batida, Albérico contou: "Ele ficou sem entender nada, porque só escutou o barulho. Ele era deficiente visual. Peço até desculpas para ele, por não poder fazer o melhor trabalho. Ele ficou assustado e eu expliquei que tinham batido em meu carro. Perguntei se ele estava bem, ele disse que sim e chamei outro veículo para ele seguir o destino".

