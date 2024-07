Mototaxista é morto a tiros no bairro de Cosme de Farias

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa investiga o caso - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Um mototaxista foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira, 20, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima ainda não foi identificada formalmente, porém, relatos dão conta de que o profissional foi identificado como Eliomar dos Santos.

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na localidade da Baixa do Tubo, em Cosme de Farias. Guias periciais e remoção foram expedidas. A ocorrência será apurada pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que investiga a motivação e autoria do crime.