Homens que traficavam na praia do Cantagalo são alvos de operação

Um traficante de drogas, com atuação, na Praia do Cantagalo, localizada no bairro da Calçada, em Salvador, é o alvo da 4ª fase da Operação Proteger, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 20, pela Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Segundo a Polícia Civil, atividades investigativas do Denarc identificaram traficantes comercializando drogas na beira da praia. Os criminosos escondem o material enterrado na areia. Os policiais realizam buscas por entorpecentes, armas, suspeitos de tráfico e pessoas com mandados de prisão em aberto, visando desarticular a atividade criminosa naquela região.