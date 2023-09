Movimentação para deixar Salvador para o Feriadão cresce nesta quarta

A manhã desta quarta-feira, 6, véspera do feriado de 7 de setembro, que marca a Independência do Brasil, já registrou um aumento no movimento de saída de pessoas que irão deixar Salvador e passar o feriadão em outras cidades. O Portal A TARDE esteve na rua para acompanhar a movimentação nos principais pontos da capital baiana.

O principal ponto de saída da população foi o sistema Ferry-Boat, em que uma grande fila de carros foi formada, com um tempo de espera de até 2h30 para o embarque. O tempo necessário virou reclamação dos populares ouvidos pelo Portal A TARDE. O sistema já funciona em esquema especial, que irá seguir até o domingo, 10.

"Vou atravessar a trabalho para Itaparica. Eu já estou acostumado com essa prestação de serviços. A gente acaba se acostumando. Duas horas na fila, depois mais uma hora p ara atravessar", desaprovou Jorge Tarquinio, 34 anos.

Inicialmente, o terminal estava operando com apenas quatro ferries, mas, neste momento, o serviço passou a atuar com cinco embarcações - Pinheiro, Rio Paraguaçu, Maria Bethânia, Zumbi dos Palmares e Ivete Sangalo.

"Estou indo a trabalho e estamos aqui desde às 10h. Foi dito que tinha cinco ferries funcionando, mas pela demora deve estar faltando alguma coisa", falou Rafael Cerqueira, 41.

A movimentação também cresceu na Estrada do Coco, com grande movimentação de veículos desde as primeiras horas da manhã. No entanto, ao longo do dia, a situação voltou ao normal.

Já na Rodoviária de Salvador, o movimento de passageiros ainda foi tranquilo, com poucas pessoas e ônibus. No entanto, a previsão é de que o transporte seja intensificado durante o período da noite.



"Hoje aparentemente está tranquilo por ser manhã. Sempre véspera de feriado, independente para onde seja, fica muito movimentado. Rola muita agonia aqui na Rodoviária, zuada, polícia", contou Taianna Santos, 23 anos, que está retornando para o interior antes do maior horário de pico.