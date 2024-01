Movimento no metrô de Salvador superou 100 milhões de pessoas em 2023 | A TARDE

A movimentação de passageiros no metrô de Salvador, enfim, se recuperou da pandemia de Covid-19 e, em 2023, voltou a superar a marca de 100 milhões de pessoas, de acordo com dados da Companhia de Transporte do Estado da Bahia (CTB).

Durante todo o ano de 2023, o sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas registrou a passagem de 101.684.054 pessoas, a segunda maior marca de sua história, atrás apenas dos 106 milhões de passageiros registrados em 2019, último ano antes da pandemia de Covid-19.

Com a chegada da Covid-19, os números de movimentação de passageiros, que vinham crescendo ano após ano, desabaram para 61 milhões em 2020. A recuperação foi lenta, à medida que as vacinas foram sendo aplicadas na população, chegando a 72 milhões em 2021 e 94 milhões em 2022.

A expectativa do governo do estado, para 2024, é que a circulação de passageiros no metrô de Salvador supere os 106 milhões de 2019, estabelecendo um novo recorde de movimentação no sistema, especialmente devido à inauguração completa do tramo 3, com as estações Campinas de Pirajá e Águas Claras.

Com a retomada do movimento e a chegada do sistema a bairros populares do miolo de Salvador, a CTB também aguarda um possível alcance do gatilho de 6 mil passageiros por hora/pico na Estação Aeroporto, o que dispararia contratualmente a construção de uma nova parada do metrô, no centro de Lauro de Freitas.

Caso o gatilho não seja alcançado, o governo de Jerônimo Rodrigues (PT) já tem estudado uma alternativa para levar o sistema metroviário ao centro de Lauro de Freitas, com um possível reequilíbrio econômico do contrato com a CCR Metrô Bahia. Até o momento, a média de circulação na Estação Aeroporto é de 4,5 mil passageiros hora/pico.

Em 2024, a gestão estadual também deve licitar também a chamada “Expansão Sul” do metrô, com a ampliação da linha 1, a partir da Estação da Lapa, até o bairro do Campo Grande, no Centro Antigo de Salvador. O projeto está na fase final de seus estudos, mas já foi cadastrado no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal.